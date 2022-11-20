Можно выдыхать: как изменился сын Алисии Сильверстоун, которого путали с девочкой

Многие современные родители воспитывают своих детей вне гендерных рамок. Особенно эта модная тенденция популярна у западных звезд.

Когда-то сын актрисы Алисии Сильверстоун сильно походил на девочку из-за длинной и роскошной шевелюры. Эта тема активно муссировалась в иностранной прессе. Но два года назад все изменилось.

В девятилетнем возрасте мальчик захотел отстричь свои волосы. Теперь вместо длинных спутанных локонов у него аккуратная мужская стрижка.

На это решение Беара натолкнул постоянный буллинг, которому он подвергался из-за сверстников, дразнивших его за «девчачий» образ.

Звездная мама отнеслась к выбору сына с пониманием, хоть ей и было горько смотреть на отстриженные локоны. Но переубеждать сына актриса не стала, а поддержала его выбор.

Мальчик родился в браке Алисии Сильверстоун и Кристофера Джареки. Еще до появления ребенка на свет они договорились, что воспитают свободную от стереотипов личность. Но оказалось, что реализовать это не всегда возможно.