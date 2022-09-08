Можно все: знаки Зодиака, стройные от природы

Многие люди тратят долгие месяцы и годы на то, чтобы прийти в идеальную физическую форму - кто-то регулярно потеет в спортзале, кто-то сидит на жесткой диете, а кто-то и вовсе совмещает тренировки со здоровым питанием, не позволяя себе расслабиться ни на минуту. Но есть люди, которым не нужно прилагать особых усилий для того, чтобы быть стройными и подтянутыми - они вызывают у окружающих жгучую зависть и постоянно отвечают на вопросы: “Как тебе это удается?” Астрологи считают, что во многом идеальной фигуре способствует дата рождения - некоторые знаки зодиака наделены ею от природы.

Телец

Представители земного знака с самого детства ведут активный образ жизни. Они с удовольствием гоняют мяч во дворе, ходят в спортивные кружки и секции, занимаются танцами - одним словом, не сидят на месте.

Полезные для здоровья привычки также формируются у Тельцов еще в раннем возрасте - кто-то становится сторонником полезного питания благодаря родителям, кто-то интуитивно выбирает такие продукты, которые не причиняют вреда организму.

База, заложенная в детстве, остается у Тельцов на всю жизнь - а вместе с нею и отличные физические данные, которым завидуют окружающие.

Дева

Сила воли - вот в чем кроется секрет подтянутой фигуры Дев. Люди, появившиеся на свет под этим знаком, умеют держать себя в руках. Если они понимают, что те или иные продукты и привычки плохо скажутся на их самочувствии и внешнем виде, им не составит большого труда отказаться от них - даже если это будет любимый шоколадный торт. При этом Девы не станут слезно жаловаться окружающим на то, как им трудно - наоборот, они гордятся своей выдержкой.

Физические данные уроженцев знака хороши от природы, но увидев в зеркале и результаты своих трудов, Девы обретут дополнительный стимул работать над собой.

Весы

Уроженцы воздушного знака крайне редко сталкиваются с проблемой избыточного веса - как правило, они с детских лет похожи на тростинки и могли бы посоперничать своей худобой с самой Твигги. Однако, вопреки опасениям окружающих, такие внешние данные вовсе не идут во вред самочувствию Весов - они имеют целый ряд здоровых привычек, и, несмотря на свою хрупкость, отличаются стойкостью и крепким иммунитетом.