«Можно вместо "Гарри Поттера"»: 5 фильмов СССР с рейтингом 7.2+ уже забыли, а зря — современные зрители в восторге

Не вечно же «Иронию судьбы» и «Служебный роман» пересматривать.

В 70-е советское кино было на пике: в прокат выходили десятки картин, которые собирали миллионы зрителей. Одни стали классикой, например «Ирония судьбы» или «Служебный роман», а другие — затерялись в истории.

А ведь среди них есть настоящие жемчужины: фильмы, которые смотрели миллионы, но сегодня их почти никто не вспоминает.

Мы собрали восемь картин — от лёгкой музыкальной комедии до серьёзной спортивной драмы, от детского кино до философской сказки. Все они заслуживают второго шанса.

«Сватовство гусара» (1979)

Рейтинг Кинопоиска: 7.3

Музыкальная комедия Светланы Дружининой. Михаил Боярский играет обаятельного гусара, вокруг которого закручиваются брачные интриги.

«Эта романтическая музыкальная комедия — маленькая жемчужина в ожерелье экранизаций произведений русской литературы. Почему-то не очень известная, но нежно любимая мною с момента выхода на экраны», — отзывается о картине одна из зрительниц.

«Все решает мгновение» (1978)

Рейтинг Кинопоиска: 7.2

Спортивная драма про характер и мечту, снятая на волне подготовки к Олимпиаде-80. История о юной пловчихе, мечтающей попасть в сборную. Здесь можно наблюдать дебют Галины Беляевой и яркую роль Александра Абдулова.

«Фильм хочется порекомендовать всем, кто хотя бы периодически пересматривает старые советские ленты. Поверьте, что кроме тех китов, которые крутят на наших телеканалах ежемесячно, в СССР было снято еще очень и очень много хороших фильмов», — делится мнением зритель.

«Иванов катер» (1972)

Рейтинг Кинопоиска: 7.2

На небольшом катере, где капитаном давно служит Иван Бурлаков, а матросом работает Еленка — девушка, которую он называет своей женой, появляется новый помощник.

Его зовут Сергей: бодрый, общительный, умеющий нравиться. Он быстро завоёвывает сердце Еленки — и не менее стремительно добивается того, что Ивана снимают с должности.

Мрачная драма по Борису Васильеву. Советских рабочих здесь показали без прикрас — пьющими, слабыми, неидеальными. За это фильм отправили на полку на 15 лет, и зрители увидели его только в 1987-м.

«Женитьба» (1977)

Рейтинг Кинопоиска: 8.0

Надворный советник Подколесин, поддавшись уговорам друга, решает жениться на дочери купца. Но прямо перед свадьбой паникует и сбегает из-под венца.

Экранизация Гоголя с блестящим актёрским ансамблем: Леонов, Борисов, Крючкова, Талызина и другие. Снятая в старинном Шлиссельбурге, лента сочетает юмор и тонкий комизм ситуаций.

«Тайна железной двери» (1970)

Рейтинг Кинопоиска: 7.3

Фантастическая сказка о мальчике, получившем волшебные силы. Алиса Фрейндлих, Олег Табаков и Савелий Крамаров в неожиданных ролях.

А еще эта на первый взгляд простая история поднимает вечные темы дружбы, гордыни и настоящих ценностей.

«Так как мои давние впечатления нисколько не расходятся с впечатлениями нынешними, то ставлю фильму 10 из 10. Рекомендуется к просмотру всей семьёй, можно даже вместо "Гарри Поттера" — наш фильм гораздо добрее», — похвалил картину один из пользователей.

Итог

Как видите, советское кино 70-х — это не только хиты, которые мы вспоминаем каждый Новый год, но и десятки фильмов, где кипела жизнь, спорили характеры и рождались неожиданные смыслы.

Возможно, самое время открыть их заново — и увидеть, насколько разнообразным и живым было то десятилетие.

Ранее мы писали: Утка с яблоками, пирог и десерт: если вы росли на фильмах СССР — наверняка вспомните 5 кинолент по деликатесам (тест)