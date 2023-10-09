Можно узнать только по голосу: Навка ужаснула людей своим раздутым лицом (фото)

Внешность Татьяны Навки стала предметом бурного обсуждения. Народ испытал сильный шок, увидев, как изменилась олимпийская чемпионка.

В социальных сетях появилось видео, где фигуристка вместе с коллегами приглашает публику на свое новое ледовое шоу «История любви Шахерезады». Интернет-пользователи пришли в недоумение, поскольку не сразу узнали легендарную спортсменку. И пришли к выводу, что бывшая партнерша Костомарова «переделала все лицо».

«Смените косметолога. Лицо от филлеров раздуло», «Навку не узнать. Почему так изменилось лицо?», «Оно загиалуронилось», «Что у нее с щеками?», «Я только по голосу ее узнал», — обсуждают россияне супругу Дмитрия Пескова.

Блондинка никогда не скрывала, что она большая любительница достижений современной косметологии. Вот только со временем знаменитость превращается в ходячую антирекламу бьюти-процедур.