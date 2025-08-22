Меню
«Можно уже и не смотреть»: главный сюжетный поворот «Дьявол носит Prada 2» «слили» в Сеть — фанаты в бешенстве

22 августа 2025 07:58
Кадры со съемок — довольно однозначные.

Фильм «Дьявол носит Prada» в 2006 году многих вдохновил на создание карьеры в сфере моды. Картина с Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант не просто покорила зрителей, но и превратилась в культурный феномен. Более 300 миллионов долларов в мировом прокате и любовь поколений — результат, о котором мечтают многие студии и режиссеры.

И вот — спустя годы ожиданий — началась работа над второй частью. Известно, что проект возглавил все тот же Дэвид Фрэнкел, а сценарий обещает показать более современную историю. Естественно, вокруг съемок — ажиотаж, и поклонники готовы ловить любую деталь. Но, похоже, именно эти «детали» начинают раздражать.

Новые спойлеры

Буквально каждая съемочная смена сопровождается вспышками камер. Фото и видео моментально появляются в официальных соцсетях фильма. А благодаря папарацци стало известно, что к актерскому составу присоединилась Сидни Суини — ее участие пытались скрыть, но визит актрисы на площадку все равно заметили и сняли.

Поклонники жалуются: слишком много инсайдов. Выложенные кадры с костюмами героев, по мнению зрителей, «убивают магию» первого просмотра. Но настоящая буря разразилась из-за последнего слива.

Фотографы подловили Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи в процессе съемок на улицах Нью-Йорка. Оба — в траурных total-black-образах: Энн в легком шифоновом платье и пальто, Туччи — в строгом смокинге.

Интернет взорвался: фанаты уверены, что герои присутствуют на похоронах. Вопрос лишь на чьих — Миранды Пристли или Эмили Чарлтон, которых в кадре не было.

Зрители негодуют, ведь из-за бесконечных утечек к премьере можно будет знать сюжет от и до.

Фильм можно уже и не смотреть. Одни спойлеры, — пишут в Сети.

Фото: Кадры из фильма «Дьявол носит Prada» (2006 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
