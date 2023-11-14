Можно тронуться умом: эта детская сказка опасна даже для взрослых

История спящей красавицы хорошо известна детям по всему миру. Ее автором считается Шарль Перро, хотя своя версия была и у братьев Гримм. Мелодраматичный сюжет рассказывал о девушке, заснувшей беспробудным сном в ожидании поцелуя от своего принца. Вот только предыстория к этим событиям может внушить ужас не только детям, но и взрослым.

Сказка была опубликована еще в XVII веке в сборнике итальянского поэта Джамбаттисты Базиле. В ее сюжете не значился трогательный поцелуй любви. Король, отыскавший спящую принцессу по имени Талия, оказался не в силах совладать со своими эмоциями и просто надругался над ней. Спустя девять месяцев девушка, которая по-прежнему пребывала во сне, родила близнецов. Детей на воспитание взяли лесные феи.

Излечилась принцесса благодаря своей дочери: малышка сосала палец матери и вынула из него колдовскую занозу, которая и была причиной сна. После пробуждения Талия осталась в уединенном домике в лесу вместе с детьми.

А вскоре к ним снова наведался король, пообещавший девушке расстаться ради нее с женой. Как только о существовании Талии и ее внебрачных детей узнала королева, то тут же приказала убить их, а из малышей сделать праздничный ужин. К счастью, повара пожалели детей и заменили их на ягнят.