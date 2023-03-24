Можно только умиляться: посмотрите, как расцвел бездомный кот, которого подобрал Билан

Дима Билан известен не только своим творчеством, но и любовью к животным. Артист регулярно спасает обездоленных кошек и собак и рассказывает о них в социальных сетях.

Так, однажды на участке своего загородного дома артист встретил черного кота, который страдал не только от голода, но и от множества проблем со здоровьем. Билан не смог оставить животное в беде и при первой возможности отправился с ним в ветеринарную клинику, а после оставил себе.

Как оказалось, кот, которого артист назвал Соломоном, страдает от сахарного диабета и вируса иммунодефицита или так называемого кошачьего СПИДа. За несколько месяцев Билану удалось выходить нового друга, который теперь не отходит от него ни на шаг.

О жизни Соломона музыкант рассказывает в социальных сетях. Он регулярно публикует снимки с хвостатым питомцем, которые собирают сотни комплиментов, и даже завел ему свой собственный аккаунт, на который подписано чуть больше шести тысяч человек.