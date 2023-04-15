Можно только позавидовать: как выглядит и где живет вдова Ильи Олейникова

Бессменный ведущий «Городка» Илья Олейников ушел из жизни больше десяти лет назад. Его вдова Ирина Клявер до сих пор тоскует по мужу, но находит в себе силы двигаться дальше.

Супруга Олейникова проводит много времени со своими родными. У Ирины Викторовны и Ильи Львовича есть сын Денис Клявер, экс-солист группы «Чай вдвоем». Артист часто гостит у матери и всячески ее поддерживает. В его соцсетях немало трогательных постов, посвященных Ирине Викторовне. Денис не скупится на комплименты для матери и не скрывает своих теплых чувств к ней.

73-летней вдове Олейникова можно только позавидовать. Она живет в Санкт-Петербурге в просторной квартире и замечательно выглядит. Любимый и единственный сын построил успешную карьеру, обзавелся семьей и души не чает в матери. У Клявера трое детей, а старший, по словам бабушки, очень похож на Илью Львовича. Тимофей до сих пор оплакивает именитого деда, которого он обожал.

Кстати, настоящая фамилия Олейникова — Клявер. Но когда он начал выступать на сцене, то взял псевдоним. Артист позаимствовал девичью фамилию жены, которая на тот момент была Клявер. Так супруги сделали своеобразный обмен.