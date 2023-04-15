Можно только позавидовать: как выглядит и где живет вдова Ильи Олейникова
Не каждому уготована такая старость.
Бессменный ведущий «Городка» Илья Олейников ушел из жизни больше десяти лет назад. Его вдова Ирина Клявер до сих пор тоскует по мужу, но находит в себе силы двигаться дальше.
Супруга Олейникова проводит много времени со своими родными. У Ирины Викторовны и Ильи Львовича есть сын Денис Клявер, экс-солист группы «Чай вдвоем». Артист часто гостит у матери и всячески ее поддерживает. В его соцсетях немало трогательных постов, посвященных Ирине Викторовне. Денис не скупится на комплименты для матери и не скрывает своих теплых чувств к ней.
73-летней вдове Олейникова можно только позавидовать. Она живет в Санкт-Петербурге в просторной квартире и замечательно выглядит. Любимый и единственный сын построил успешную карьеру, обзавелся семьей и души не чает в матери. У Клявера трое детей, а старший, по словам бабушки, очень похож на Илью Львовича. Тимофей до сих пор оплакивает именитого деда, которого он обожал.
Кстати, настоящая фамилия Олейникова — Клявер. Но когда он начал выступать на сцене, то взял псевдоним. Артист позаимствовал девичью фамилию жены, которая на тот момент была Клявер. Так супруги сделали своеобразный обмен.