Можно только поаплодировать: Любовь Орлова хитро расправилась с любовницей мужа

Многим звездным красавицам изменяли – не исключение стала легендарная советская актриса и любимица Сталина Любовь Орлова. Орлова была замужем за режиссером Григорием Александровым, снявшим такие картины, как «Веселые ребята», «Цирк» и «Волга-Волга».

Александров закрутил роман на стороне.

Узнав имя любовницы, актриса придумала коварный план. В советские времена работники культуры получали отдельное бытовое обслуживание, поэтому не составляло труда узнать: кто шьет или кто стирает белье для той или иной звезды. Орлова пригласила соперницу на свой день рождения, а позже вышла на ее портного и узнала, в каком наряде придет любовница на торжество.

Когда женщина явилась на праздник, ее удивлению не было предела: Любовь Орлова сменила обивку на креслах, диванах и даже стульях, и вся обивка была из той же ткани, что и платье любовницы. Естественно, обиженная женщина быстро ушла с торжества.