Можно со стула упасть: вы не поверите, как в молодости выглядела главная телебабушка страны

Большинство людей знают Галину Стаханову благодаря ролям бабушек. Если нужна колоритная старушка с пирожками, пожилая дама, которая сплетничает на скамейке у подъезда, или вовсе злобная старуха, то можно смело брать на роль эту актрису.

Раньше Галину звали сниматься лишь в эпизодических ролях. Несмотря на привлекательную внешность, она не пользовалось популярностью у постановщиков. Выразительные глаза и милая улыбка привлекли знаменитого советского режиссера Ролана Быкова, но и он не снимал ее в своих фильмах.

Отношения пары продлились около года, и, к сожалению, в это время актриса потеряла ребенка.

Широкая популярной пришла к Стахановой в почтенном возрасте. Ей было уже 70 лет! До этого момента она работала телефонисткой, костюмером и заведующей складом. Артистка продолжала любить кино и все таки дождалась значимых ролей.