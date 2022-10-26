Можно смело доверять: названы самые добрые знаки

Какая картинка встает у нас перед глазами при словосочетании “добрый человек”? Как правило, мы представляем кого-то отзывчивого, дружелюбного, внимательного, готового всегда прийти на помощь окружающим. Астрологи сказали бы, что этот портрет - точная копия нескольких знаков зодиака. По их мнению, именно такими качествами обладают некоторые представители зодиакальной плеяды - из них получаются самые верные и надежные друзья, возлюбленные, родственники.

Рак

Представители водного знака - само внимание и забота. По наблюдениям астрологов, Раки - удивительно гостеприимные и хлебосольные хозяева, в доме которых всегда найдется место для гостей.

Уроженцы этого знака предпочитают общаться с людьми с позитивной энергетикой, поэтому можно быть уверенными, что в их доме всегда будет царить доброжелательная атмосфера.

Дева

Один из самых добрых и благожелательных знаков в гороскопе - это Дева. Его представители могут показаться довольно строгими и замкнутыми на первый взгляд, однако у них золотое сердце, готовое всегда отозваться на призыв о помощи. Именно готовы способны в любое время дня и ночи без всяких вопросов примчаться к своему другу, чтобы оказать поддержку.

Весы

Спокойные и уравновешенные Весы - незаменимые друзья и приятели. Уроженцы этого знака надежные хранители секретов, потому им можно доверить абсолютно любые тайны - они не подведут вас и не выдадут их даже под дулом пистолета.

Кроме того, Весы терпеть не могут конфликты. Они никогда не станут провоцировать ссору, а также охотно помирят тех, кто дуется друг на друга.

Водолей

Дружить с уроженцами воздушного знака - настоящее удовольствие. Открытые, коммуникабельные, легкие на подъем, они всегда становятся душой любой компании. Рядом с Водолеем можно быть собой, поскольку они принимают людей такими, какие они есть, не осуждают за маленькие слабости. Однако взамен представители знака требуют такого же отношения.

Рыбы

Представители водного знака наделены удивительной эмпатией. Они в буквальном смысле слова “чувствуют” окружающих людей. Поэтому они охотно разделят с вами радость, если вы веселы, и погрустят, если на душе у вас пасмурно.