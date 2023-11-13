Можно приготовить, даже когда на карте 100 рублей: простой и вкусный салат от Могилевской

Знакомая ситуация: домой неожиданно нагрянули гости, а денег на приличный стол нет? Пицца и суши влетят в копеечку, так что придется импровизировать из бюджетных продуктов. Рецептом поделилась Марина Могилевская. Актриса поведала, как удивить друзей за сущие гроши.

Понадобятся шесть помидоров, полстакана гречневой крупы, лук репчатый (две штуки), столовая ложка соевого соуса и пучок укропа. Для начала необходимо помыть томаты, срезав верхушки. Затем аккуратно вытащить из плодов всю мякоть. Далее займитесь гречкой: крупу нужно отварить до готовности.

На раскаленной сковородке обжарьте нарезанный лук. После этого смешайте лук, гречку, мякоть помидоров, укроп и заправьте все это соевым соусом. Начините фаршем томаты и запекайте их в предварительно разогретой духовке 10-15 минут. Блюдо готово — пальчики оближешь!