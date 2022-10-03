Можно предотвратить: этим трем знакам Зодиака астрологи предрекли несчастья в октябре

С приходом уютного октября хочется закутаться в плед и в компании друзей и близких проводить время за разговорами, шутками, просмотром фильмов или сериалов. Однако некоторым знакам зодиака в ближайшие недели придется позабыть о спокойствии и благополучии - звезды предрекают им проблемы и несчастья. Рассказываем, для каких представителей зодиакального круга второй осенний месяц станет временем испытаний.

Телец

Представители земного знака очень трудолюбивы и исполнительны. Работа значит для них многое, но в октябре 2022 походы в офис принесут Тельцам больше негатива, чем радости и удовлетворения от своего труда. Дело в том, что на уроженцев знака свалится много рутинных дел, которые не принесут продвижения по карьерной лестнице, а существенно его замедлят. Тельцам придется разбираться с ошибками других сотрудников, это займет немало времени и отнимет много нервных клеток.

Представители знака, которые занимаются собственным бизнесом, рискуют упустить выгодную сделку. Кроме того, у Тельцов могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, в ближайший месяц столкнутся с проблемами на работе и в личной жизни. Астрологи предупреждают представителей водной стихии о возможных разногласиях с коллегами и партнерами. При неблагоприятном стечении обстоятельств конфликт рискует разрастись до огромных масштабов, а его исход может стать для Рака очень печальным. Не исключена возможность того, что в итоге ему придется искать себе новую работу. К сожалению, не меньшие трудности ожидают уроженцев знака в любви.

Звезды говорят о том, что в отношениях со второй половинкой возможно недопонимание. Честный разговор поможет избежать расставания.

Дева

По словам астрологов, в октябре у Дев возникнут финансовые трудности. В этом месяце деньги будут утекать из рук представителей знака, словно вода. Возможны незапланированные расходы, которые сильно ударят по кошельку. Это могут быть непредвиденные штрафы, затраты на лечение или обучение. Специалисты в сфере эзотерики рекомендую Девам воздерживаться от импульсивных покупок и хорошенько взвешивать все за и против перед приобретением какой-то новой вещи - настолько ли сильно она нужна?