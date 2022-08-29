Можно пересчитать все позвонки: обнажившаяся Ходченкова вызвала оторопь

Когда популярность звезды доходит до предела, один только снимок в социальных сетях может наделать много шума. Звезда голливудских и российских фильмов Светлана Ходченкова выложила в Сеть откровенное фото с французского курорта и поразила своих фанатов.

Известно, что заслуженная артистка страны сейчас находится в Биаррице и людным пляжам с шезлонгами предпочитает пустынные места на берегу. В противном случае ей было бы не так комфортно позировать обнаженной.

На снимке актриса изображена со спины, и на кадре хорошо видны все позвонки Светланы. Благодаря этому фанаты смогли оценить фигуру похудевшей Ходченковой.

«Не нужно даже исследование МРТ», ― иронизирует один из подписчиков. «Все прекрасно в этом человеке, даже спина», ― чувственно добавляет другой. «Самая близкая по духу, потому что живая. Спасибо! Бесконечно люблю», ― признается третий.

Впрочем, несколькими постами ниже у Светланы есть и другое фото ― на нем она позирует в компании с молодым мужчиной, который щурится на солнце. По мнению некоторых фанатов, такие снимки могут быть подтверждением того, что Ходченкова в скором времени прекратит делиться откровенными фотографиями. Если, конечно, ее избранник окажется очень ревнивым.