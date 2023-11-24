Можно озолотиться: вот почему советские копейки стоит беречь как зеницу ока

Советские монеты многим достались в наследство от бабушек и дедушек. На первый взгляд кажется, что копейки не представляют ценности. Ведь сейчас деньги совершенно другие.

На самом деле, за некоторыми экземплярами нумизматы буквально стоят в очередь. Их можно очень выгодно продать.

20 копеек образца 1941 года коллекционеры готовы купить за 50-100 тысяч рублей. Правда, не любые. Лишь часть тиража отличалась от основной денежной массы — разница в количестве лучей и форме звезды.

10 копеек, отчеканенных в 1931 году, покупают за 150 тысяч рублей. Их делали еще не из мельхиора, а из настоящего серебра.

Конечно же, спросом пользуются золотые червонцы 1923 года. Стоимость также оценивают в 150 000. Готовы неплохо заплатить за очень редкую партию 15-копеечных, созданных в 1947 году. Почти все образцы уничтожены еще в Союзе. За сохранившиеся просят примерно миллион.