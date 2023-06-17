«Можно ослепнуть»: пикантное фото Валиевой никого не оставило равнодушным
Фанаты не смогли сдержать своих эмоций.
Камила Валиева давно признана одной из самых красивых фигуристок отечественной сборной. За время своей карьеры она завоевала сердца фанатов со всего мира, которые внимательно следят за ее жизнью в социальных сетях. А сама спортсменка старательно привлекает к себе внимание чувственными кадрами.
Так, недавно она поделилась кадром, сделанным во время ее путешествия на Мальдивы. На снимке Валиева прогуливается по берегу Индийского океана, красуясь бронзовым загаром и голубым сарафаном.
Миллионная армия подписчиков фигуристки не прошла мимо ее публикации. В комментариях фанаты осыпали знаменитость комплиментами и в очередной раз признали, как эффектно она выглядит.
«Осторожно, можно ослепнуть от красоты», «Само изящество», «Классно выглядишь, красотка», «Прекрасна», — уверены пользователи Сети.