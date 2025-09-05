«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»

Меню
5 сентября 2025 20:27
Дочь Раппопорт стала самой обсуждаемой персоной в СМИ 5 сентября. 

Актрису Аглаю Тарасову, дочь Ксении Раппопорт, звезду сериалов «Интерны», «Беспринципные» и фильмов «Лёд» и «Холоп-2», задержали в аэропорту Домодедово, сообщает Shot.

Что произошло

По данным СМИ, Тарасова вернулась из Израиля, где отдыхала после Мальдив и Европы. При досмотре у неё обнаружили вейп, заправленный маслом с содержанием запрещенных веществ — весом в 0,4 грамма.

На актрису завели уголовное дело по статье «Контрабанда наркотиков», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Партнёр актрисы, актёр Антон Филипенко, сообщил, что последний раз разговаривал с ней два дня назад и уже направляется в отдел. О том, что Аглая могла употреблять запрещённые вещества, он «ничего не знает».

Какой срок реально грозит актрисе

Адвокат Андрей Князев в комментарии для «Киноафиши» пояснил:

«До семи лет лишения свободы за контрабанду наркотических веществ. Не зависит от веса: провез ты полграмма или провез килограмм, особой разницы нет».

При этом Князев подчеркивает, что с хорошей характеристикой и отсутствием судимости, реального заточения Тарасова может избежать.

«Судимость все равно будет, условный срок, он тоже налагает на себя определенные обязательства. Но если грубо говорить, да, то можно обойтись без лишения свободы».

Ситуация напоминает громкое дело Бриттни Грайнер, которую задержали в России за аналогичный вейп. Тогда баскетболистке назначили 9 лет колонии, но позже обменяли в рамках межгосударственных переговоров.

Эта актриса снимается в каждом втором кассовом хите: зрители воротят носы, но даже не знают ее имени.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
