Можно ничего не бояться: только у 4 знаков зодиака есть шанс дожить до 100 лет

У каждого из них имеются свои особенности.

Некоторым людям удается сохранить бодрость духа вплоть до самого преклонного возраста. Они легко перешагивают рубеж сначала в 80 лет, а потом в 90 и даже отмечают столетие. Одни эксперты называют секретами долголетия правильное питание, соответствующий образ жизни, другие же специалисты уверены, что все объясняется генетикой.

А вот астрологи полагают, что роль играют знаки зодиака. У обладателей некоторых из них есть все шансы отпраздновать вековой юбилей.

Скорпион. Несмотря на то, что такие люди обычно не уделяют должного внимания своему здоровью, изначально в них заложено множество энергии и жизненных сил. Любые болезни они переносят на ногах и остаются работоспособными. Свою активную позицию они сохраняют до старости.

Рак. Обладатели подобного знака стараются вести здоровый образ жизни, следят за питанием и увлекаются спортом. Они внимательно относятся не только к своему организму, но и заботятся о близких.

Дева. С присущей им педантичностью такие люди стоят на страже собственного здоровья. Они вовремя проходят все обследования, не увлекаются вредной пищей, знают все о последних достижениях медицины. Это позволяет им дожить до глубокой старости.

Водолей. Обладатели подобного знака не утруждаются походами по врачам. Они не зацикливаются на недугах и восстанавливаются благодаря богатым запасам оптимизма и жизненной энергии.