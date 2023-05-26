Можно не бояться стареть: женщины этих 3 знаков Зодиака всегда выглядят моложе своих лет

Сохранить молодость и привлекательность на долгие годы - заветная мечта большинства женщин. В погоне за упругой кожей, отсутствием морщинок и седины представительницы прекрасного пола готовы тратить баснословные деньги на кремы, маски, тоники и другие уходовые средства. В то время как одни напрасно ищут формулу вечной молодости, другие даже в глубокой зрелости выглядят, как студентки. По мнению астрологов, немаловажную роль при этом играет знак зодиака. Рассказываем, под какими созвездиями рождаются нестареющие дамы.

Овен

Женщины, рожденные под знаком Овна, практически всегда выглядят гораздо моложе своих лет. Все дело в том, что они начинают уделять внимание своей внешности еще в юности. Речь идет вовсе не о чудодейственных кремах, “уколах красоты” или других модных средствах - их секрет кроется совсем в другом.

Представительница огненной стихии старается придерживаться четкого режима дня, уделяет достаточное количество времени сну и отдыху, правильно питается и не поддается соблазнам вредных привычек.

В результате в бальзаковском возрасте женщина-Овен выглядит настолько молодо, что все дают ей как минимум на десять лет меньше.

Лев

Внешность для Львицы - это святое. Женщины, рожденные под огненным знаком, уделяют много времени своему имиджу и поддержанию формы. Восхищение и зависть - вот что хотят видеть его представительницы в глазах окружающих. Поэтому их желание выглядеть молодо и привлекательно вполне объяснимо.

Львицы не жалеют денег на уходовые средства, а времени - на походы в косметические салоны.

Ну а самым главным секретом, который помогает уроженке этого знака в любом возрасте выглядеть на все сто, является любовь к себе. Она кайфует от своего отражения в зеркале, и ее уверенность восхищает.

Стрелец

В чем секрет молодости женщины-Стрельца? В первую очередь в том, что в глубине души она всегда остается юной и сохраняет оптимизм и задор. Представительница огненной стихии ведет активный образ жизни, увлекается спортом - в ее доме уж точно можно найти гантели, ракетки для бадминтона или другой спортинвентарь.

Тренажерный зал также является излюбленным местом отдыха дамы-Стрельца.

Неудивительно, что ее фигура всегда выше всяких похвал, настроение - на высоте, а на лице мимические морщинки только от улыбок и смеха. Позитивный взгляд на мир придает этой женщине особенный шарм.