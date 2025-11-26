«Можно назвать "Олененком" этого года»: эти 5 цепляющих новинок от Netflix вы могли упустить – у №1 и 2 рейтинг 8+

Их легко осилить за пару вечеров, а впечатлений хватит надолго – наверстайте, пока не закончился 2025-й.

Год близится к концу, и если вы пропустили весенне-летние премьеры Netflix, сейчас самое время наверстать упущенное. Мы отобрали несколько сериалов, которые не гремели повсюду, но тихо и уверенно завоевали любовь зрителей. Возможно, среди них найдется ваш следующий фаворит.

«Переходный возраст»

Рейтинг: IMDb — 8.1 / Кинопоиск — 7.4

Этот британский мини-сериал стал тем самым открытием, о котором узнают из уст в уста. В центре сюжета – тринадцатилетний подросток, обвиненный в убийстве одноклассницы.

История не столько о самом преступлении, сколько о его разрушительных последствиях для семьи. Это напряженное погружение в психологию каждого героя, где зритель вместе с родителями, терапевтом и следователем пытается отделить правду от вымысла.

«Я редко ставлю сериалам 10, и здесь тоже не поставлю. Потому что 13»,

«"Переходный возраст" можно назвать "Олененком" этого года – настолько же мощным, драматичным и цельным высказыванием. Это обязательный просмотру сериал, особенно для родителей»,

«Отдельно хочется сказать про актеров – поверила каждому слову и каждому жесту главных героев. Отличный сериал», – пишут зрители.

«Отдел нераскрытых дел»

Рейтинг: IMDb — 8.2 / Кинопоиск — 7.8

Если вы любите мрачные детективы с атмосферой настоящего неонуара, этот проект для вас. Инспектор Карл Морк, отправленный в «ссылку» в подвал полицейского участка, берется за старые, давно забытые дела.

Вместе с напарником-мигрантом он расследует исчезновение прокурора, погружаясь в водоворот коррупции и личных трагедий. Сериал держит в напряжении до последней минуты, предлагая сложных героев и запутанные сюжеты.

«Сирены»

Рейтинг: IMDb — 6.7 / Кинопоиск — 7.0

Черная комедия с Джулианной Мур в главной роли – это ядовитый коктейль из гламура, семейных тайн и психологических манипуляций. Сюжет разворачивается вокруг двух сестер, оказавшихся под влиянием харизматичной и опасной знаменитости.

Идеальная жизнь на роскошной вилле быстро дает трещину, обнажая зависть, борьбу за власть и токсичные отношения. Проект для тех, кто ценит остроумные диалоги и непредсказуемые повороты.

«Он не занимается морализаторством, но все же, при всей своей внешней искусственности показывает мир таким, какой он есть – холодным и безответным.

Только вот такое видение мира совсем не настраивает на пессимистический лад, наоборот, заставляет всей душой болеть за всех, оказавшихся за бортом, в том числе и за себя», – гласит одна из зрительских рецензий.

«Времена года»

Рейтинг: IMDb — 7.2 / Кинопоиск — 7.3

А это уже идеальный вариант для расслабленного просмотра. История вращается вокруг трех пар друзей, которые традиционно проводят вместе каждый сезон года.

Их идиллические встречи ставятся под угрозу, когда одна из пар объявляет о разводе. За легким юмором и забавными ситуациями здесь скрывается очень человечная и глубокая история о дружбе, взрослении и том, как меняются отношения с течением времени.

«Те, кто выжил»

Рейтинг: IMDb — 6.6 / Кинопоиск — 6.5

Австралийский мини-сериал, который сложно назвать простым детективом. Главный герой возвращается в родной город спустя годы после трагедии, унесшей жизни его близких людей.

Новое убийство заставляет его ворошить прошлое, полное боли и нераскрытых тайн. Это медленная, атмосферная драма о вине, прощении и о том, как прошлое продолжает диктовать условия настоящего.

«Музыка, общая картинка, сюжет, манера повествования есть чему зацепится взгляду. Особенно мне понравился финал, нет послевкусия недосказанности. Все на своих местах. Кто любит детектив + драму, рекомендую. Просмотрела за два вечера и разочарованной не осталась»,

«Интересный сюжет, интрига длится до самого финала»,

«Детективная линия как у хорошего английского детективного сериала: много подозреваемых лиц, но все невиновны. Карты будут раскрыты практически в самом финале, финал неожиданный», – отзываются о проекте зрители.

