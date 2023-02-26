Можно мне вот это: такие предметы женщины в СССР до жути стеснялись покупать

Общественное осуждение во времена СССР было значительно сильнее, чем в современное время. И столкнуться с критикой публики можно было не только на работе или во время прогулки, но даже в магазине или в аптеке.

Так, советские женщины стеснялись покупать средства личной гигиены из-за возможного осуждения. Они не приняли с восторгом появившиеся в 80-х прокладки из-за табуированности этой темы и совсем не стремились приобретать их, считая это постыдным.

Похожая ситуация сложилась и с туалетной бумагой. Дело в том, что практически сразу она оказалась в разряде дефицитных товаров, поэтому покупать ее приходилось с запасом. Но в магазинах рулоны неизменно нанизывали на веревку, из-за чего покупку было очень сложно скрыть, поэтому многие женщины стеснялись такого шоппинга.

Помимо этого, женщины боялись покупать и нижнее белье. Обсуждать этот предмет гардероба было не принято, и многие со стеснением выбирали для себя очередной комплект.