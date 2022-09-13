Можно ли вас считать интеллектуалом? Пройдите тест и узнаете

Люди регулярно цитируют известные короткие, но емкие по смыслу фразы, которые называются афоризмами. Этот термин происходит от древнегреческого слова “афоризмос”, что дословно означает “краткое изречение”. Впервые это понятие ввел в обиход Гиппократ - легендарный целитель, врач и философ. “Афоризмом” он назвал свое сочинение о различных болезнях и искусстве их излечения. В предисловии к трактату он написал одну из самых цитируемых в мире фраз - “Жизнь коротка, искусство долговечно”. Благодаря Гиппократу слово “афоризм” на протяжении длительного времени вызывало у людей ассоциации с медициной, лишь впоследствии, в 16 столетии, у него появилось и другое значение - “нравоучительное изречение”. Сборники афоризмов начали выходить очень давно - в России первое такое издание появилось в 1816 году. Книжное издание, составителем которого был Карл фон Смиттен, называлось “Афоризмы, или Избранные мысли из разных писателей”. В наши дни в книжных магазинах можно найти десятки подобных сборников, а в интернете - тысячи подборок известных высказываний.

Авторами афоризмов были люди, наделенные незаурядным умом. Проверьте, насколько вы интеллектуал, с помощью нашего теста, в котором необходимо продолжить известные и не очень афоризмы.