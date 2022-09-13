Можно ли вас считать интеллектуалом? Пройдите тест и узнаете
Попробуйте продолжить известные и не очень афоризмы.
Люди регулярно цитируют известные короткие, но емкие по смыслу фразы, которые называются афоризмами. Этот термин происходит от древнегреческого слова “афоризмос”, что дословно означает “краткое изречение”. Впервые это понятие ввел в обиход Гиппократ - легендарный целитель, врач и философ. “Афоризмом” он назвал свое сочинение о различных болезнях и искусстве их излечения. В предисловии к трактату он написал одну из самых цитируемых в мире фраз - “Жизнь коротка, искусство долговечно”. Благодаря Гиппократу слово “афоризм” на протяжении длительного времени вызывало у людей ассоциации с медициной, лишь впоследствии, в 16 столетии, у него появилось и другое значение - “нравоучительное изречение”. Сборники афоризмов начали выходить очень давно - в России первое такое издание появилось в 1816 году. Книжное издание, составителем которого был Карл фон Смиттен, называлось “Афоризмы, или Избранные мысли из разных писателей”. В наши дни в книжных магазинах можно найти десятки подобных сборников, а в интернете - тысячи подборок известных высказываний.
Авторами афоризмов были люди, наделенные незаурядным умом. Проверьте, насколько вы интеллектуал, с помощью нашего теста, в котором необходимо продолжить известные и не очень афоризмы.