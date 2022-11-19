Можно ли вас назвать экспертом в советском кино: ответьте на 11 вопросов

Даже спустя многие десятилетия зрители продолжают горячо любить и регулярно пересматривать советские фильмы. “Москва слезам не верит”, “Самая обаятельная и привлекательная”, “Кавказская пленница”, - пожалуй, каждый отечественный зритель видел эти легендарные картины как минимум один раз в жизни. Многие любители кино знают советские фильмы наизусть, но порой не догадываются, что в основу сюжета легли реальные истории. Так, например, по одной из версий сценарий ленты Эльдара Рязанова “Вокзал для двоих” был основан на истории из жизни Микаэла Таривердиева - известного советского композитора, написавшего музыку к целому ряду фильмов Рязанова и других режиссеров. В 1967 году Таривердиев со своей спутницей Людмилой Максаковой возвращались домой на автомобиле “Волга”. На Ленинградском проспекте произошла трагедия - напротив гостиницы “Советская” на зебру вышел пешеход, он попал под колеса машины и скончался. Вину за происшествие Таривердиев взял на себя, но, по слухам, в момент аварии за рулем сидела Максакова. Детали этой истории совпадают с сюжетом “Вокзала для двоих”, герой которого берет на себя вину за преступление, совершенное любимой женщиной.

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