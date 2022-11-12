Можно ли назвать ваш вкус безупречным: ответьте на 13 вопросов и узнаете

Умение красиво и гармонично одеваться дано не каждой женщине - иначе на телевидении не процветали бы телепередачи в духе “Снимите это немедленно” или “Модный приговор”, а профессиональные стилисты остались бы без клиентов и средств к существованию. Многим барышням кажется, что достаточно надеть на себя брендовые или трендовые вещи, чтобы сразу же получить плюс сто очков к внешнему облику - однако, по мнению профессионалов, дорогие и ультрамодные наряды далеко не всегда превращают обладательницу в стильную даму. Стилисты убеждены - развить вкус и чувство стиля можно, если следовать простым правилам. Чтобы понять, какие луки вам к лицу, а какие лучше подарить подружке или продать в интернете, специалисты советуют активнее изучать внешний облик окружающих, не стесняться примерять в магазинах самые разные вещи, пробовать составлять комплекты и подбирать аксессуары. Время от времени можно экспериментировать, чтобы понять, какие образы вам идут, а какие нет.

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