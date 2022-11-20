Можно легко влюбиться: фото повзрослевшей «дочери» Заворотнюк и Чернышева оказались в Сети

Последние годы жизнь Анастасии Заворотнюк окутана тайнами. Звезда «Моей прекрасной няни» борется с раком мозга и совсем не появляется на публике. В 2018 году у Заворотнюк и ее молодого мужа, фигуриста Петра Чернышева, родилась дочь Мила. Поговаривают, что появиться на свет девочке помогла суррогатная мама.

Родители скрывают четырехлетнюю малышку от посторонних глаз, ведь к семье Анастасии Заворотнюк и так приковано слишком много лишнего внимания.

Издание «Киноафиша» решило представить, какой может вырасти маленькая Мила.

Получилась очаровательная девушка с пышной копной светлых волос. Черты лица у нее от мамы, а зеленые глаза – от красавца-отца.