Можно доверять: из этих знаков Зодиака получаются лучшие друзья

Друзья, как известно, познаются не только в беде, но и радости. Далеко не каждый человек способен искренне посочувствовать и порадоваться за приятеля, не испытывая при этом тайной зависти и раздражения. Однако найти друга, который уж точно не вонзит нож в спину, можно по гороскопу. По словам астрологов, самые преданные люди появляются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, каким представителям зодиакальной плеяды можно безоговорочно доверять.

Весы

Если вам повезло подружиться с Весами еще в детстве, то можно на сто процентов быть уверенными в том, что эти отношения вы пронесете через всю свою жизнь. Представители воздушного знака с готовностью разделят со своим другом как радостные, так и печальные события, составят компанию во время очередной авантюры или станут психотерапевтом, которые выслушает и даст дельный совет.

С Весами всегда можно поговорить по душам - они не станут отмахиваться от проблем своих приятелей, а примчатся на помощь в любое время дня и ночи.

При этом уроженцы знака не требуют никаких наград за свою поддержку - все, что делают Весы, они делают бескорыстно.

Козерог

Козероги производят впечатление жестких и закрытых людей, однако как только они впустят вас в свою жизнь, окажется, что они очень великодушные, дружелюбные и отзывчивые. Представители земного знака чувствуют ответственность не только за самих себя, но и за своих друзей.

А потому это те друзья, которые обязательно захватят с собой в поход лишние вещи на случай, если кто-то что-нибудь забудет дома, еды на всех, чтобы никто не остался голодным, а также с радостью возьмут на себя организацию любого движа.

Козероги всегда найдут правильные слова для того, чтобы поддержать своего друга и мотивировать его на дальнейшие свершения.

Рыбы

Сложно найти более искренний и открытый знак, чем Рыбы. Представители водного знака распахивают свое сердце для дружбы, и даже если однажды кто-то предал их доверие, они не боятся открываться навстречу новым знакомствам и отношениям. Рыбы имеют уникальную способность пробуждать в людях лучшие чувства и качества.

Рядом с ними люди сами не замечают, как становятся добрее, внимательнее, участливее.

И, разумеется, счастливее, потому что кто как не Рыбки способны раскрасить серые будни в радужные краски и показать близким людям всю красоту этого мира?