Можно даже тем, кто на диете: этот советский салат не стыдно приготовить для гостей

В дефицитную эпоху СССР хозяйкам приходилось быть по-настоящему изобретательными, чтобы из немногочисленных доступных продуктов приготовить вкусные и сытные блюда. Поэтому любая женщина знала, какие ингредиенты хорошо сочетаются между собой. Кроме того, нужно, чтобы готовая еда радовала не только вкусом, но и была полезна для здоровья.

Прекрасным примером подобного блюда является традиционный советский салат, который сейчас практически забыт. Он богат витаминами, поэтому будет полезен даже тем, кто соблюдает диету. Кроме того, его не стыдно поставить на стол перед гостями.

Речь идет о салате «Здоровье», который даже иногда подавали в санаториях СССР. Для его приготовления нужно мелко нарезать свежие огурцы, морковь, пару яблок и один томат. К этим ингредиентам добавляют листья салата. Затем достаточно все хорошенько перемешать и заправить сметаной с лимонным соком. Салат нужно подержать несколько часов в холодильнике перед подачей.