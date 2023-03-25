Можно даже позавидовать: не поверите, как переохлаждение повлияло на жизнь Ливанова

Василий Ливанов прославился не только благодаря своему таланту, но и знаменитому хриплому голосу. Артист озвучил множество персонажей и именно особенности речи стали его фирменной карточкой. При этом далеко не все догадываются, как именно артист приобрел такой голос.

Дело в том, что до 1959 года звезда экрана разговаривал совершенно иначе. Но во время работы над картиной «Неотправленное письмо» режиссер Михаил Калатозов заставил его озвучивать одну из сцен на 40-градусном морозе. Ливанов справился с заданием, но потерял голос.

Чтобы восстановиться, врачи посоветовали артисту двухнедельное молчание. Ливанов выполнил все предписания, но спустя 14 дней не узнал себя, ведь стал обладателем хриплого голоса. Спустя время ситуация так и не изменилась, но сам артист решил не отчаиваться, а сделал неожиданные перемены своей отличительной чертой.