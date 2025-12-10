«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось

«Москва слезам не верит — 2» — рабочее название картины, которую зрители так и не увидели. История написания сценария звучит как сцена из фильма, который сам Владимир Меньшов никогда бы не снял. Дача, кружок сценаристов, алкоголь, ноутбук, и бизнесмен с рюкзаком налички.

Деньги были, желание тоже, сюжет вокруг взрослой дочери героини складывался удивительно легко. Казалось, вселенная сама подталкивает: «Ну давайте, попробуйте».

Меньшов, в отличие от множества кинематографистов, умел остановиться в тот момент, когда проект буксует на поворотах. Три дня работы, какие-то наброски, споры, попытки ухватить взгляд, которым жила первая картина… ни к чему не привели. Бизнесмен, вероятно, немного расстроился, а вот кино в этот момент, возможно, было спасено.

Дело не в деньгах

«Москва слезам не верит» досталась режиссеру дорогой ценой — и творчески, и эмоционально. Он прекрасно видел, как толпы стояли за билетами в кинотеатры, как картина стала частью культурного наследия, а потом привезла домой «Оскар». Повторить такой успех — из разряда фантастики. Даже для человека, который его совершил.

И Меньшов это понимал слишком хорошо. Любой сиквел, даже сделанный с уважением к оригиналу, неминуемо сравнивался бы с фильмом, ставшим классикой. Сценарий мог получиться неплохим — но «неплохой» здесь звучит как поражение.

Он не хотел превращать любимую историю в проект ради выручки. Не хотел, чтобы герои, к которым зрители привязались на десятилетия, вернулись просто ради того, чтобы вернуться.

Мы писали-писали, и он берет это все и говорит: "Нет, не надо этим заниматься". Там был ни один рюкзачок денег, человек бы подогнал еще, можно было много на этом заработать… — вспоминал сценарист Виталий Москаленко.

Лучше оставить дверь закрытой

Что там было в набросках сценария — не узнаем. И хорошо. У каждой культовой вещи должен быть свой предел, за который лучше не шагать, даже если заманчивые купюры шуршат где-то рядом в рюкзаке.

Меньшов выбрал трудное решение. Он сохранил фильм таким, каким его любят: завершенным, цельным настолько, что продолжение звучит лишним уже при одном упоминании. Режиссер спас свое же кино отказом.

