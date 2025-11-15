Меню
Можно было и не сомневаться: лучший сериал Кинопоиска в 2025-м все же получит 2-й сезон (дата, подробности)

15 ноября 2025 15:42
Петров в образе бомжа-киллера вернется совсем скоро.

Ну серьёзно — кто вообще сомневался? Финал «Камбэка» оказался многоточием и не завершил ни одну линию, потому уже на следующий день Кинопоиск бодро отрапортовал: будет вам второй сезон.

Успех сериала про нулевые и бедовых подростков

Проект студий Legio Felix и Russian Code, который делали «на свои» и продали онлайн-кинотеатру готовым, оказался крупнейшим успехом площадки в 2025 году. У сервиса своих хитов в этом году не намечалось, на фестиваль «Новый сезон» пришлось везти вторую «Кибердеревню», но тут вдруг — бах — и прилетает сериал, который смотрят миллионами.

Не фигура речи, финал собрал миллион просмотров за сутки — рекорд площадки. И пусть хвалят всех, кроме главного героя сериала (бомж-Петров с пластмассовым лицом вообще не вывозит), проект все-таки цепляет.

Интрига перед вторым сезоном

Главная интрига сейчас — успеют ли юные актёры не за один год превратиться в людей, которым уже нельзя играть школьников даже под гримом. Илларион Маров в свои 26 уже достиг возраста, где сильно не изменишься, Хетаг Хинчагов успел заметно повзрослеть между «Детьми перемен» и «Камбэком», а Григорий Столбов вообще шагнул дальше своего экранного Олежи.

В промо психологических сервисов, которыми Кинопоиск сопровождал релиз финальных серий, они выглядят старше, чем в самом «Камбэке». И это тревожный звоночек, но грим творит чудеса.

Касательно сюжета: интересно, получит ли развитие линия девочки из детдома, отца которой убил Компот, явившийся к подростку с повинной. Также лично мне хочется, чтобы отца Птахи отпустили, ведь сейчас основным подозреваемым по делу проходит гопник на BMW. Впрочем, как работали жернова правосудия в 2000-е мы понимаем.

Как бы там ни было, стриминг получил хит, который не стыдно продолжать. Всё, что остаётся — выбраться из ностальгии по нулевым, на которой сериал так удачно выехал в первых сериях, и добавить комедийной составляющей.

Все-таки, в «Мир! Дружба! Жвачка!» от тех же создателей была комичная семейка главного героя, которая отлично помогала избавиться от чувства беспросветного будущего.

Пока что Кинопоиск держит рот на замке. Известно лишь одно: история продолжается, но ждать ее раньше осени 2027 года не стоит. А вот как сложится судьба Компота, узнавшего, что он был киллером и сотрудником частной службы безопасности, а также ребят, пока тайна.

«Камбэк» нужно было назвать «Плагиатом»: в сериале «Кинопоиска» есть сцена, которая покадрово копирует «Брат».

Фото: Кадр из сериала «Камбэк»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
