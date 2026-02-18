«Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте

«Поднятие уровня в одиночку» ворвалось так резко, что многие не успели моргнуть. Тайтл вышел в 2024 году и долгое время был на хайпе, во многом благодаря тому, что второй сезон вышел меньше чем через год после первого – 4 января 2025 года.

Фанаты потирали руки: вот это темп, вот это уважение. Но потом наступило затишье, и вот уже февраль 2026‑го, а новостей о третьем сезоне нет. Сроки то плавают, то постоянно сдвигатся ещё дальше. Народ нервничает, мемы про подбородок уже приелись, хочется новых серий.

И вот наконец анонс. Компания Epic Games 17 февраля объявила о коллаборации с «Поднятием уровня». В официальном паблике появилось сообщение с цитатой из начала истории:

«Самый слабый Охотник человечества. Е‑ранг. Нет потенциала. Нет будущего…».

Что именно добавят – пока секрет. Но все сразу поняли: скин Сон Джин‑Ву в Fortnite точно будет, тем более что для Fortnite такие кроссоверы уже привычное дело.

За последние месяцы там засветились персонажи «Офиса», Daft Punk, «Криминального чтива», Marvel Rivals и Honkai: Star Rail. Так что «Поднятие уровня» в этой компании смотрится органично, но вот когда оно туда заедет – еще неизвестно.

Фан-сообщество отреагировало бурно и местами очень смешно. Кто‑то вздыхает с легким разочарованием:

«Лучше бы третий сезон уже сделали».

Другие сразу представили, как это будет выглядеть в игре:

«Я уже вижу, как там можно будет валить врагов подбородком».

А другие заявляют:

«Зря я Fortnite снова скачал».

В общем, фанаты разделились. Одни рады, что про аниме вообще вспомнили и можно будет побегать за любимого персонажа. Другие вздыхают: третьего сезона это не приближает.

Но факт остается фактом: «Поднятие уровня» теперь и в Fortnite. А там, глядишь, и до новых серий доберемся.

