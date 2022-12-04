Можно без грима в фильм ужасов: Малышева ошарашила россиян внешним видом

На экране ТВ Елена Малышева всегда выглядит ухоженно: аккуратный белый халат, укладка, легкий макияж и очки. Но реальный облик телеведущей поразил поклонников. Фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала совместный снимок с Малышевой в своих соцсетях, и самого известного доктора пользователи едва признали.

«Какая ужасная Малышева. Можно без грима сниматься в фильме „Звонок“», «Похожа на танцующего клоуна из „Оно“», «Серьезно, страшно на нее смотреть», «Малышева выглядит просто мерзко», «Я подумала, что кто-то Малышеву изображает, а это силиконовая маска», «Во что превращаются женщины в жутком стремлении к молодости», — отметили комментаторы.

Некоторые критики предположили, что непоправимые изменения во внешности Елены объясняются пластическими операциями и косметологическими процедурами. Пользователи посчитали, что ведущая переборщила с ботоксом и уколами красоты, поэтому и выглядит очень неестественно. А фанаты попытались встать на ее сторону, заявив, что это лишь неудачный ракурс.