Может заколачивать миллионы на внешности: сын Децла выиграл в генетическую лотерею

Тони, сын Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, недавно отпраздновал совершеннолетие. Его бабушка Ирина Толмацкая поздравила внука с днем рождения, отметив в публикации.

Когда пользователи перешли на страничку молодого человека, они были поражены: сын Децла вырос таким красавцем, который так и просится на обложку модного журнала!

Аристократическую красоту юноша унаследовал от своей матери Юлии Толмацкой. В молодости вдова Децла была моделью, она участвовала в модных показах и снималась в рекламе. А вот улыбка Тони многим напомнила его покойного отца.

От матери парень получил не только тонкие черты лица и длинные светлые волосы, но и художественный вкус. Он подбирает оригинальные образы и явно следит за своей внешностью. Если раньше Тони носил дреды, подражая отцу, то теперь его роскошным волосам позавидует любая модница.