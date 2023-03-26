Может вызвать даже рак: что за опасная диета, на которой худеет половина Голливуда

Совсем недавно миром моды правили красавицы с пышными фигурами. А если именитые дизайнеры отказывались брать на работу манекенщиц с большими объемами, общественность строго порицала такую дискриминацию. Но теперь стройность и почти болезненная худоба снова в тренде.

Причиной тому стали голливудские звёзды. Актрисы, бизнесмены и светские львицы начали демонстрировать публике свои новые формы. В их число также вошли Илон Маск и Ким Кардашьян, которые за кратчайшие сроки избавились от своих килограмм.

Однако такого чудесного результата они добились не благодаря тренировкам или правильному питанию. Знаменитости включили в свой рацион специальный препарат, предназначенный для лечения диабета. Он замедляет работу желудка и значительно подавляет аппетит. Но одними из возможных побочных эффектов является рак поджелудочной железы и панкреатит. Впрочем, голливудские звёзды в погоне за стройной фигурой готовы рискнуть даже своим здоровьем.