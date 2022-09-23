Может стать еще хуже: стареющую на глазах Пугачеву предупредили об опасности
Причина проблем знаменитости больше не секрет.
После того как Алла Пугачева вернулась в Россию, ее фанаты испытали горькое разочарование. Многие из них отметили, что певица заметно постарела. Как оказалось, это далеко не предел.
Пластический хирург Иван Володченков предупредил Примадонну об опасности и озвучил причину, по которой ее внешность может стать еще хуже. По словам специалиста, всему виной стресс — психологический и соматический.
Доктор подчеркнул, что главные признаки стресса — потеря сна, аппетита и веса — неизменно приводят к тому, что артистка начинает стареть на глазах. Чтобы исправить ситуацию, звезда может обратиться за помощью к специалистам, но делать этого не стоит.
«С процедурами по омоложению ей нужно повременить», — подметил врач в беседе с порталом PROZVEZD. В завершение он уточнил, что, прежде чем делать что-то со своим лицом, Пугачевой следует стабилизировать свое психоэмоциональное состояние.