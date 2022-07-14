Россиянам раскрыли глаза на скандальный поступок Долиной: «Может себе позволить»

66-летняя Лариса Долина довольно строго относится к чужим вокальным данным. Достаточно вспомнить ее конфликт с Валей Карнавал, которой она и вовсе посоветовала прекратить петь. Кроме того, Лариса Александровна обучает вокалу студентов в Московском государственном институте культуры (МГИК). Но между тем хейтеры припоминают, что и сама Долина за свою карьеру иногда выступала не «живьем», а под фонограмму.

Музыкант Руслан Баринов раскрыл глаза на скандальное поведение Долиной, заступившись за нее. По его словам, если бы артистка никогда не пользовалась фонограммой, она не смогла бы сохранить голос до такого солидного возраста. При этом Баринов подчеркнул, что нельзя отрицать наличие у певицы мощного и сильного тембра, уникального на эстраде. Он отметил, что молодым артистам, вместо того чтобы критиковать Долину за ее поступки, стоило бы поучиться у нее. И фонограмма не опровергает тот факт, что Лариса Александровна — настоящий профессионал, уверен Баринов.

«Может себе это позволить», — объяснил он в беседе с «Экспресс газетой ».