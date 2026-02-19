Оповещения от Киноафиши
«Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть)

19 февраля 2026 16:40
Карла, может, и права, но какое приятное чувство ностальгии.

Радостная новость для фанатов «Клиники»: наконец появился тизер нового сезона. И не абы какой, а с теми самыми голосами, к которым мы привыкли, пока смотрели сериал на MTV. Евгений Рыбов традиционно заговорил за всех парней, а Мария Трындяйкина озвучила женские роли.

В центре сюжета грядущего сезона – уже знатно повзрослевшие и состоявшиеся доктора, за чьей бурной молодостью мы наблюдали в нулевые. Компанию главным героям составят молодые интерны – этакие альтер-эго персонажей из первых сезонов шоу.

В ролике даже показали забавный контраст: Джей Ди и Тёрк всё так же делают своего коронного «орла», вот только годы берут свое – теперь культовый прыжок заканчивается падением, и Карла с насмешкой спрашивает:

«Может, с орлом пора попрощаться?».

Напомним, что легендарный ситком о буднях больницы «Святое сердце» возвращается на экраны спустя 15 лет. Премьера двух первых серий долгожданного продолжения состоится уже 25 февраля.

А вот график выхода всех девяти эпизодов:

Серия Дата выхода
1 серия 25 февраля 2026 года
2 серия 25 февраля 2026 года
3 серия 4 марта 2026 года
4 серия 11 марта 2026 года
5 серия 18 марта 2026 года
6 серия 25 марта 2026 года
7 серия 1 апреля 2026 года
8 серия 8 апреля 2026 года
9 серия 15 апреля 2026 года
Фото: Кадр из сериала «Клиника»
Ольга Назарова
