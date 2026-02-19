«Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть)

Радостная новость для фанатов «Клиники»: наконец появился тизер нового сезона. И не абы какой, а с теми самыми голосами, к которым мы привыкли, пока смотрели сериал на MTV. Евгений Рыбов традиционно заговорил за всех парней, а Мария Трындяйкина озвучила женские роли.
В центре сюжета грядущего сезона – уже знатно повзрослевшие и состоявшиеся доктора, за чьей бурной молодостью мы наблюдали в нулевые. Компанию главным героям составят молодые интерны – этакие альтер-эго персонажей из первых сезонов шоу.
В ролике даже показали забавный контраст: Джей Ди и Тёрк всё так же делают своего коронного «орла», вот только годы берут свое – теперь культовый прыжок заканчивается падением, и Карла с насмешкой спрашивает:
«Может, с орлом пора попрощаться?».
Напомним, что легендарный ситком о буднях больницы «Святое сердце» возвращается на экраны спустя 15 лет. Премьера двух первых серий долгожданного продолжения состоится уже 25 февраля.
А вот график выхода всех девяти эпизодов:
|Серия
|Дата выхода
|1 серия
|25 февраля 2026 года
|2 серия
|25 февраля 2026 года
|3 серия
|4 марта 2026 года
|4 серия
|11 марта 2026 года
|5 серия
|18 марта 2026 года
|6 серия
|25 марта 2026 года
|7 серия
|1 апреля 2026 года
|8 серия
|8 апреля 2026 года
|9 серия
|15 апреля 2026 года