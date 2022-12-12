Может пригодиться каждому: пикантная привычка Ольги Волковой несказанно удивит

Многие звезды отличаются любопытными привычками, на которые стоит обратить пристальное внимание. Так, актриса Ольга Волкова, известная по роли бабушки в «Папиных дочках», везде и всегда ходит с чемоданом. И вот почему.

Артистка носит с собой в театр все свои вещи, вплоть до нового нижнего белья. В ее «доме на колесиках» можно найти парики, туфли, лекарства, грим, костюмы, книги и даже игральные карты. Волкова признавалась, что за два часа до спектакля она раскладывает свои вещи, наносит грим, готовит голос и репетирует роль.

Все эти многочисленные предметы в чемодане создают для артистки комфорт и помогают ей настроиться перед выступлением. После каждого спектакля Волкова спешит собрать свои драгоценности и уйти домой.

О ее привычке и таинственных предметах в чемодане в актерской среде уже давно слагают легенды. Как бы то ни было, но лайфхак от Ольги Волковой может оказаться полезен для многих, ведь никто не знает, где и когда пригодятся те или иные детали гардероба.