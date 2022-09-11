Может повторить судьбу Градского? Наставник «Голоса» не смолчал о своем состоянии

Игорь Корнелюк оказался в числе наставников нового сезона «Голос 60+». Музыкант внимательно следит за творчеством начинающих артистов, однако, как оказалось, эта работа весьма негативно сказывается на его здоровье.

По словам композитора, съемки в проекте и другая деятельность очень сильно выматывают его. Каждый день он чувствует себя все более усталым, но не может позволить себе отдыхать больше одного дня. Идею отдыха не поддерживают и его родные, которые не видят необходимости в каникулах.

«В последнее время устаю настолько, что кажется, моя батарейка села, и я не знаю, чем ее зарядить. Но отдыхать я совсем не умею», — рассказывает Корнелюк в беседе с порталом Prozvezd.info.

Поклонники не оставили без внимания неожиданное признание музыканта. Как отметили многие, в прошлом году о подобных проблемах рассказывал и Александр Градский. Композитор не скрывал, насколько тяжело ему дается его работа, однако он не намеревался уходить в отпуск. В итоге музыкант скончался от проблем с сердцем на 72-м году жизни.