Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург

Валерий Леонтьев проходит омоложение стволовыми клетками. Как оказалось, процедуру музыкант проводит уже 30 лет.

Прославленный певец известен не только своими творческими успехами, но и яркой внешностью. Артист в 73 года выглядит намного моложе своих сверстников и регулярно дает впечатляющие концерты, удивляя публику своими физическими данными. Это оказалось возможным благодаря стволовым клеткам, которые поддерживают состояние артиста.

«Леонтьев 30 лет раз в год делает стволовые клетки», — рассказал пластический хирург Олег Баниж в шоу «Ты не поверишь!».

Подобные новости стали большой неожиданностью для поклонников артиста. Дело в том, что многие знаменитости не обходят стороной такую процедуру. Однако некоторые уверены, что стволовые клетки приводят к появлению рака. Именно это, по данным СМИ, случилось с Александром Абдуловым, который резко помолодел, а после специалисты обнаружили у него рак, с которым он уже не смог справиться. К числу пациентов, решивших омолодиться таким образом также относят Любовь Полищук, Анну Самохину и других, которые после преображения оказались в клинике с диагностированной онкологией.