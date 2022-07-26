Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Фанаты переживают за состояние кумира.
Валерий Леонтьев проходит омоложение стволовыми клетками. Как оказалось, процедуру музыкант проводит уже 30 лет.
Прославленный певец известен не только своими творческими успехами, но и яркой внешностью. Артист в 73 года выглядит намного моложе своих сверстников и регулярно дает впечатляющие концерты, удивляя публику своими физическими данными. Это оказалось возможным благодаря стволовым клеткам, которые поддерживают состояние артиста.
«Леонтьев 30 лет раз в год делает стволовые клетки», — рассказал пластический хирург Олег Баниж в шоу «Ты не поверишь!».
Подобные новости стали большой неожиданностью для поклонников артиста. Дело в том, что многие знаменитости не обходят стороной такую процедуру. Однако некоторые уверены, что стволовые клетки приводят к появлению рака. Именно это, по данным СМИ, случилось с Александром Абдуловым, который резко помолодел, а после специалисты обнаружили у него рак, с которым он уже не смог справиться. К числу пациентов, решивших омолодиться таким образом также относят Любовь Полищук, Анну Самохину и других, которые после преображения оказались в клинике с диагностированной онкологией.