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Может повторить путь Шатунова: Лепса предупредили о страшном исходе

13 июля 2022 10:50
Может повторить путь Шатунова: Лепса предупредили о страшном исходе

Поклонники переживают за будущее артиста.

Григорий Лепс признался, что может выкупить права на творчество «Ласкового мая». Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Не Опра, блин».

Так, на прошедшей недавно пресс-конференции музыкант отметил, что мог бы стать владельцем прав на творчество коллектива и самого Юры Шатунова. Лепс сделает это не для того, чтобы самому исполнять «Белые розы» перед поклонниками, а для будущих поколений. Якобы со временем он подарит молодым певцам возможность исполнять знаменитые песни. Пойти же на такой шаг музыкант готов за «колоссальное количество средств».

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданное заявление Лепса. Как предположили светские эксперты, подобный шаг может навлечь на музыканта большие неприятности. Дело в том, что последние годы продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин активно судился с Шатуновым как раз из-за прав на творчество, но проиграл. Теперь же он может начать борьбу с Лепсом, пытаясь отвоевать композиции у него.

Сам Разин пока никак не прокомментировал ситуацию. Отметим, что ранее продюсер покинул страну, а в беседе со СМИ обвинил в смерти Шатунова его директора Аркадия Кудряшова.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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