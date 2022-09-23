Может не работать до конца жизни: кто стал мужем Медведевой из шоу «6 кадров»

Актриса Ирина Медведева начала сниматься еще с 1999 года. Однако большинство зрителей узнали ее лишь после участия в юмористическом проекте «6 кадров». Там Медведева разыгрывала забавные сценки вместе с коллегами — Федором Добронравовым, Эдуардом Радзюкевичем и другими. Шоу сделало исполнителей ролей довольно популярными звездами и выходило на экраны до 2014 года.

За это время Ирина состоялась и как театральная актриса. А вот ее личная жизнь переживала сложный период. В 2009 года она стала женой певца Руслана Алехно. Еще до брака они встречались около пяти лет, но, узаконив отношения, разошлись уже через два года.

Снова в ЗАГС Медведева отправилась в 2018 году. Общая подруга познакомила ее с французским миллионером, владельцем сети химчисток Гийомом Буше. Актриса согласилась показать бизнесмену и его друзьям Москву, а затем поняла, что француз начал за ней ухаживать. После замужества актриса переехала в столицу Франции. Сейчас 40-летняя Ирина может позволить себе не работать, к тому же пока она занята уходом за детьми. У Медведевой и Буше родились сын и дочь.