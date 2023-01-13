Может лишиться карьеры из-за мужчины: будущее Ханде Эрчел предрешено

Ханде Эрчел стала невероятно популярной не только в Турции, но и за ее пределами. Славу актрисе принесла роль в сериале «Постучись в мою дверь». Теперь же карьера знаменитости висит на волоске.

Турецкие аналитики отмечают, что рейтинг Эрчел неумолимо падает. И дело вовсе не в актерском таланте звезды экрана, который вызывает сомнения у многих критиков. Всему виной стали многочисленные романы Ханде.

Ранее в Сети горячо обсуждали ее отношения с коллегой по цеху — Керемом Бюрсином. Звезды сыграли влюбленных в вышеупомянутом проекте и признались, что питают друг к другу нежные чувства и в реальной жизни. Однако вскоре после завершения сериала пара распалась, чем вызвала недовольство поклонников, заговоривших о пиар-романе.

Также многие ополчились на Эрчел за ее ветреность. Ситуацию усугубило и то, что после расставания с Керемом актриса быстро нашла себе нового мужчину. Им стал олихарх Хакан Сабанджи. Но и эта связь оказалась мимолетной.

Все это еще сильнее подмочило и без того неидеальную репутацию актрисы. Аналитики призывают Эрчел одуматься. По их мнению, из-за слишком распутного образа жизни знаменитость рискует остаться без работы.