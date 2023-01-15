Может легко сыграть отца: дочь Анатолия Папанова лишит вас дара речи (фото)

Когда-то Елену Папанову восприняли исключительно как дочь легендарного актера Анатолия Папанова. Выбрав профессию своего отца, знаменитость не прогадала. На этом поприще она сумела добиться немалых успехов, став самостоятельной творческой единицей.

Артистка воспитывалась бабушкой и терпеть не могла, когда отец и мать, актриса Надежда Коротаева, приходили ее навестить. Будущей звезде экрана хотелось бегать во дворе с подружками, а не рассказывать родителям о своей успеваемости в школе.

И хоть актриса не была близка с Папановым, выросла полной его копией. Любопытно, что мать Елены Анатольевны нелестно отзывалась о ее внешности. Она считала дочь недостаточно красивой и была уверенна в том, что той не стать востребованной актрисой.

Вот только время показало, что Коротаева ошиблась. На съемочную площадку Папанова все же попала. При этом ходят слухи о том, что сходство с отцом только играло ей на руку. «Говорят, она иногда его подменяла в кадре. Никто не мог отличить», — пишут в Сети.