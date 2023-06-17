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«Мозги набекрень»: россияне в ужасе от этой гадкой привычки американцев

17 июня 2023 20:15
«Мозги набекрень»: россияне в ужасе от этой гадкой привычки американцев

Долгие годы они не могут смириться с этим фактом.

Жизнь в США и России нередко становится предметом изучения и споров. Туристы стараются понять, что же общего в быту жителей двух стран, однако некоторые привычки вызывают у них лишь недоумение.

Так, россияне не готовы смириться с тем, что жители США ходят по квартирам в обуви. Якобы они делают так из-за чистоты улиц в городах страны: обувь после нескольких дней носки покрывается лишь незаметным слоем пыли.

По мнению пользователей Сети, даже отсутствие очевидной грязи — это не повод ходить по квартире в уличной обуви. Ведь в любом случае это негигиенично и даже может привести к серьезным заболеваниям.

«Чудаки, мозги набекрень, ходить по улице, на которой, по умолчанию не может быть чисто, а потом плюхаться в постель...», «Просто противно: хоть на вид и чистые, на улице кто плюнул, и эту микрофлору тащишь к себе в кровать», «Поросята», — считают пользователи Сети.

Фото: Кадры из фильма «Дом в конце времен» (2013)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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