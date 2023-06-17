«Мозги набекрень»: россияне в ужасе от этой гадкой привычки американцев

Долгие годы они не могут смириться с этим фактом.

Жизнь в США и России нередко становится предметом изучения и споров. Туристы стараются понять, что же общего в быту жителей двух стран, однако некоторые привычки вызывают у них лишь недоумение.

Так, россияне не готовы смириться с тем, что жители США ходят по квартирам в обуви. Якобы они делают так из-за чистоты улиц в городах страны: обувь после нескольких дней носки покрывается лишь незаметным слоем пыли.

По мнению пользователей Сети, даже отсутствие очевидной грязи — это не повод ходить по квартире в уличной обуви. Ведь в любом случае это негигиенично и даже может привести к серьезным заболеваниям.