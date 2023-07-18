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Мозг сломаете, но не догадаетесь, что значат эти странные слова из СССР: раньше так говорили все

18 июля 2023 20:15
Мозг сломаете, но не догадаетесь, что значат эти странные слова из СССР: раньше так говорили все

Популярные некогда выражения уже не услышать на улицах.

Сленговые выражения существовали практически во все эпохи. Молодежь в разных странах специально искала себе собственный язык, чтобы выделяться и отличаться от взрослого поколения. И особенно отличились жители Советского Союза.

Так, среди школьников и студентов того периода можно было услышать возглас «шуба». И означал он не предмет гардероба и не сокращенное название салата с селедкой и свеклой, а сигнал предупреждения. Именно «шуба» кричали, когда хотели оповестить об опасности.

Не менее популярным возгласом было «зыко». Его кричали, чтобы обозначить что-то хорошее. Например, если удалось раздобыть билеты на концерт или дефицитный товар.

Преимущественно среди девушек можно было услышать необычное слово «хайратник». Как оказалось, таким образом называли предмет гардероба — ленту, поддерживающую волосы. И изредка это слово можно было встретить и в обиходе парней, которые предпочитали длинные прически.

Фото: Кадры из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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