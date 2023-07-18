Мозг сломаете, но не догадаетесь, что значат эти странные слова из СССР: раньше так говорили все

Сленговые выражения существовали практически во все эпохи. Молодежь в разных странах специально искала себе собственный язык, чтобы выделяться и отличаться от взрослого поколения. И особенно отличились жители Советского Союза.

Так, среди школьников и студентов того периода можно было услышать возглас «шуба». И означал он не предмет гардероба и не сокращенное название салата с селедкой и свеклой, а сигнал предупреждения. Именно «шуба» кричали, когда хотели оповестить об опасности.

Не менее популярным возгласом было «зыко». Его кричали, чтобы обозначить что-то хорошее. Например, если удалось раздобыть билеты на концерт или дефицитный товар.

Преимущественно среди девушек можно было услышать необычное слово «хайратник». Как оказалось, таким образом называли предмет гардероба — ленту, поддерживающую волосы. И изредка это слово можно было встретить и в обиходе парней, которые предпочитали длинные прически.