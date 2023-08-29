Моются не так и хотят замуж: эти привычки русских женщин пугают иностранцев

С одной стороны, девушки славянской внешности являются признанными красавицами во всем мире. Однако попытки создать союз с иностранцами далеко не всегда бывают удачными.

Дело в том, что сначала заграничные принцы очаровываются россиянками, но потом разница в мировоззрении и воспитании дает о себе знать и мешает дальнейшим отношениям. Например, экономных европейцев очень раздражает привычка наших девушек часами принимать ванну и лить воду, не думая об окружающей среде и о том, сколько это стоит.

Кроме того, иностранцам непонятно стремление россиянок выйти замуж. За границей брак для большинства современных женщин стал формальностью, но славянки до сих пор считают штамп в паспорте и кольцо на пальце гарантом стабильных отношений и серьезных чувств.

Наконец, патологическое стремление к чистоте и желание накормить мужчину делают избранницу похожей скорее на мать, а не на возлюбленную.