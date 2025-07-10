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«Моя жизнь кончилась, я себя опозорил»: лишь после одной роли за всю карьеру Стоянову хотелось сгореть от стыда

10 июля 2025 19:34
«Моя жизнь кончилась, я себя опозорил»: лишь после одной роли за всю карьеру Стоянову хотелось сгореть от стыда

Народный артист до сих пор говорит о проекте с содроганием.

Сегодня Юрий Стоянов празднует 68-й день рождения — и вряд ли найдётся зритель, который не улыбнётся при одном упоминании его имени. «Городок» давно стал телевизионной классикой, а «Вампиры средней полосы» — доказательством того, что Стоянов умеет удивлять и в современных молодежных сериалах. За его плечами — больше сотни ролей: ярких, народных, остроумных. И всё же даже такой артист однажды выходил из зала кинотеатра, стыдливо потупив взгляд.

В интервью Надежде Стрелец Юрий Николаевич откровенно признался: есть в его биографии роль, о которой он жалеет до сих пор. По словам Стоянова, тогда всё шло не так ещё на стадии съёмок — плохой сценарий, сомнительный режиссёр, странный продакшн. Хотя надежда всё спасти, конечно, была — актер рассчитывал, что «вытянет» образ за счет своего таланта. Но увы.

Стоянов вспоминал, что сидел на премьере и понимал — каждый новый кадр вгоняет его всё глубже в стыд и ужас.

«Моя жизнь кончилась, я себя опозорил»: лишь после одной роли за всю карьеру Стоянову хотелось сгореть от стыда

«У меня было ощущение, что моя жизнь кончилась, что меня больше никто никуда не позовёт, что я себя опозорил», — рассказывал Стоянов.

После финальных титров он просто выскочил из зала и поспешил домой, лишь бы никто его не узнал.

Особенно обидно то, что персонаж ему изначально нравился — идея казалась удачной. Но опыт оказался настолько горьким, что теперь Стоянов всегда читает сценарий от корки до корки и тщательно проверяет, кто стоит за камерой. А вот название того проекта он не раскрыл и, похоже, не раскроет никогда. Хотя мы, честно, поставили бы на сомнительную «военную» комедию Марюса Вайсберга 2008 года. На ту, что про «Капут».

Ранее мы писали: Ждали в мае, но увы: когда выйдет свежий сезон сериала «Папины дочки. Новые» — и о чем он будет

Фото: Кадр из сериала «Вампиры средней полосы», «Городок»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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