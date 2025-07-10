«Моя жизнь кончилась, я себя опозорил»: лишь после одной роли за всю карьеру Стоянову хотелось сгореть от стыда

Народный артист до сих пор говорит о проекте с содроганием.

Сегодня Юрий Стоянов празднует 68-й день рождения — и вряд ли найдётся зритель, который не улыбнётся при одном упоминании его имени. «Городок» давно стал телевизионной классикой, а «Вампиры средней полосы» — доказательством того, что Стоянов умеет удивлять и в современных молодежных сериалах. За его плечами — больше сотни ролей: ярких, народных, остроумных. И всё же даже такой артист однажды выходил из зала кинотеатра, стыдливо потупив взгляд.

В интервью Надежде Стрелец Юрий Николаевич откровенно признался: есть в его биографии роль, о которой он жалеет до сих пор. По словам Стоянова, тогда всё шло не так ещё на стадии съёмок — плохой сценарий, сомнительный режиссёр, странный продакшн. Хотя надежда всё спасти, конечно, была — актер рассчитывал, что «вытянет» образ за счет своего таланта. Но увы.

Стоянов вспоминал, что сидел на премьере и понимал — каждый новый кадр вгоняет его всё глубже в стыд и ужас.

«У меня было ощущение, что моя жизнь кончилась, что меня больше никто никуда не позовёт, что я себя опозорил», — рассказывал Стоянов.

После финальных титров он просто выскочил из зала и поспешил домой, лишь бы никто его не узнал.

Особенно обидно то, что персонаж ему изначально нравился — идея казалась удачной. Но опыт оказался настолько горьким, что теперь Стоянов всегда читает сценарий от корки до корки и тщательно проверяет, кто стоит за камерой. А вот название того проекта он не раскрыл и, похоже, не раскроет никогда. Хотя мы, честно, поставили бы на сомнительную «военную» комедию Марюса Вайсберга 2008 года. На ту, что про «Капут».

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