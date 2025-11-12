«Моя жизнь была бездумная»: для детей этот киногерой СССР был кумиром, а на деле – лодырем и вором. Угадаете, кто?

Меню
12 ноября 2025 07:30
Уверены, имя этого актера придет на ум не первым.

У каждого поколения есть свои кумиры. В советские годы с экранов на мальчишек смотрел герой, ставший эталоном благородства, отваги и безупречного чувства стиля. Его цитировали, ему подражали, а его образ на десятилетия стал визитной карточкой актера.

Но что, если мы скажем вам, что детство этого самого героя никак не соответствовало созданному им на экране идеалу? Он не гонял в футбол во дворе и не зубрил уроки. Его мир был другим – диким, свободным и местами весьма хулиганским.

Догадались, о ком речь? Всё верно, это Михаил Боярский. Тот самый д'Артаньян, чье детство прошло не в фехтовальных залах, а в бегах «над пропастью во ржи». И сегодня он с легкой иронией и некоторым сожалением вспоминает то бездумное время.

Актер поделился в соцсетях архивными воспоминаниями, начав с идиллической картины:

«Мои детские впечатления от зимы такие: огромное количество снега, на котором хорошо видны следы – волчьи, заячьи, их я рассматривал по утрам. А еще лыжи, на которых я без устали бегал по лесу».

Однако с приходом тепла беззаботная сельская жизнь открывала и другие, далеко не столь невинные возможности для шалостей. Летние забавы юного Боярского кардинально меняли свой характер.

«Летом – грибы, ягоды, рыбалка, верховая езда и ворованные с колхозного поля горох, турнепс и морковка. Я засовывал добычу под майку и ходил "толстяком"», – признается артист.

Оглядываясь назад, Боярский с легкой иронией и, возможно, с долей сожаления сравнивает свое детство с времяпрепровождением сверстников. Его вывод о тех годах звучит довольно сурово:

«Все нормальные дети изучали английский, играли на фортепиано, читали полезные книги. А моя жизнь была совершенно безалаберная, бездумная. Мог гонять колесо от велосипеда часов шесть подряд – других игрушек не было».

Несмотря на это, тяга к знаниям все же иногда проявлялась в хулигане, правда, своеобразно и без всякого руководства. Будущий актер все же читал, но делал это без особого разбора и системы.

«Ходил даже в соседнюю деревню в библиотеку. Однажды прочел полное собрание сочинений Драйзера. Зачем? Наверное, думал, что поумнею», – отмечает актер.

Сегодня, оценивая пройденный путь, Боярский сформулировал для себя главный, хоть и запоздалый, урок из тех лет. Единственное, о чем он искренне сожалеет сегодня – это о пренебрежении к иностранным языкам, последствия которого ощущает до сих пор:

«По-английски знаю три слова. В отличие от моего сына, который уже лет в девять был моим переводчиком в Америке».

Что ж, жизнь порой преподносит удивительные парадоксы: из мальчика, промышлявшего воровством турнепса и гонявшего велосипедное колесо, может вырасти символ целой эпохи. Очевидно, помимо харизмы и таланта, для этого нужно ещё и вовремя перерасти свои детские шалости, что Боярскому, несомненно, удалось.

Ранее мы писали: Из чего же сделаны наши мальчишки: точнее, из какого фильма они пришли – угадайте 5 кинолент СССР по кадрам с юношами (тест)

Фото: Кадры из фильмов «Доживем до понедельника» (1978), «Сказка о потерянном времени» (1964), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
