«Моя вина»: Вдовиченков покаялся после провала сына в кино

50-летний Владимир Вдовиченков обычно не стремится рассказывать о личной жизни. Лишь в беседе с Федором Бондарчуком он приоткрыл завесу над семейными тайнами. По словам актера, его старший 29-летний сын Леонид не стал идти по стопам отца, выбрав редкое образование. Он закончил Университет аэрокосмического приборостроения.

Актер признался, что в детстве Леня испытал сильный стресс от провала в кино. Вдовиченков пригласил его на один из проектов со своим участием, где нужен был для съемок маленький мальчик. Пробы Лени прошли успешно. Но затем в фильме поменялся режиссер и предложил на роль своего отпрыска, заявив, что сын Вдовиченкова не подходит. А Леня к этому времени уже успел выучить текст и с нетерпением ждал работы.

«Моя вина», — покаялся Владимир в телепрограмме «Кино в деталях ».

По некоторым данным, и по полученной профессии Вдовиченков-младший все-таки не работает, но чем он занимается, актер не уточнил. Зато Владимир обронил, что должен обзавестись снохой — Леонид намерен в скором времени отметить свадьбу.

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